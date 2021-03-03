شكرا لقرائتكم خبر عن درة بالحجاب مع هانى سلامة من كواليس قصة "علا وحميد"بمسلسل "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة درة، عن صورة لها بالحجاب مع الفنان هانى سلامة، من كواليس تصوير قصة "علا وحميد" التى تعرض ضمن حكايات مسلسل "بين السما والأرض"، المقررعرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021.



درة وهانى سلامة

ونشرت درة، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "قريبا.. قصة علا وحميد، فى بين السماء والأرض، رمضان2021".

مسلسل بين السماء والأرض، من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة درة تصوير مشاهدها فى فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، والعمل بطولته كل من إياد نصار، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حسين فهمى.