شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربيني تودع جثمان والدتها من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظلت الإعلامية رضوى الشربيني بجانب جثمان والدتها في سيارة نقل الموتى، فى طريقه للصلاة عليها فى مسجد السيدة نفيسة، حيث رفضت استقلال سيارتها الخاصة.

وانهارت الإعلامية رضوى الشربيني بالبكاء أثناء تشييع جثمان والدتها في مسجد السيدة نفيسة، والتي وافتها المنية أمس بعد إصابتها بفيروس كورونا، ولم تتمالك رضوى نفسها وانهارت فور رؤية جثمان والدتها، وحاول عدد من أقاربها وأصدقائها تهدئتها .

وأعلنت الإعلامية رضوى الشربينى، أمس وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض، حيث كتبت عبر حسابها "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم رضيت بقضائك يارب، أمى ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمى وأم ولادى، ويصبرنا على فراقك".

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى، أكدت منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين لها بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها، مغردة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "أمى بين ايد ربنا دلوقتى.. والأطباء عملوا اللى عليهم.. لكن أنا عندى يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".

وقد أصيبت الإعلامية رضوى الشربينى مؤخرا بفيروس كورونا ، بعدما أجرت التحاليل المطلوبة عقب شعورها بأعراض الفيروس، وبدأت بالفعل فى عزل نفسها عن بناتها وأسرتها، وازدادت الأزمة بعدما أصيبت والدتها هى الأخرى بكورونا، وكذلك شقيقها، مما جعل رضوى تعيش في حالة نفسية سيئة.