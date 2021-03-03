شكرا لقرائتكم خبر عن 79عاما على ميلاد فوزية..رحيل سناء يونس أهم أسباب اكتئاب ووفاة فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 79 عاما على ميلاد الفنانة الكوميدية الكبيرة سناء يونس التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 3 مارس من عام 1942 لتكون أحد أيقونات الفن والكوميديا، والتى رحلت بعد رحلة عطاء فنى جعلتها فى مصاف نجمات الكوميديا الكبار وتركت أعمالاً باقية وخالدة رغم رحيل صاحبتها.

ولدت سناء يونس فى مدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ثم عملت سناء يونس بفرق المسرح الحرمنذ شبابها، وكانت من المتميزات على خشبة المسرح الكوميدى، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1960 بدور صغير فى فيلم إشاعة حب.

ولكن كان اكتشافها الحقيقي وأدوارها التى لا ينساها الجمهور على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية سك على بناتك وحالة حب وهالة حبيبتي.

وكونت سناء يونس مع أستاذها فؤاد المهندس ثنائى فنى أحبه الجمهور وكانت شخصية فوزية الأبنة الكبرى فى مسرحية سك على بناتك من أشهر الشخصيات التى أحبها وارتبط بها الملايين وهى الفنانة التى كانت تربطها علاقة قوية بأستاذها الفنان فؤاد المهندس.

وفى حوار لليوم السابع مع محمد فؤاد المهندس ابن الفنان الكبير فؤاد المهندس تحدث عن علاقة والده بتلميذته الفنانة سناء يونس.

وقال محمد فؤاد المهندس لليوم السابع :" كانت العلاقة بين الفنانة سناء يونس ووالدى قوية جدا، وكانت تعشق العمل معه، ودائمة السؤال عليه حتى قبل وفاتها"

وتابع ابن فؤاد المهندس متحدثاً عن دور فوزية فى مسرحية سك على بناتك، والذى كان أحد أهم أدوار الراحلة سناء يونس وأحد عوامل نجاح المسرحية :" كان ضرب والدى للفنانة سناء يونس فى مشاهد المسرحية حقيقياً، لكن كان الصوت أهم من الضرب، وكانت العصا بها 3 طبقات ومفرغة لإحداث هذا الصوت، كما كانت الفنانة سناء يونس ترتدى عازلا حتى لا تشعر بالألم"

وأضاف:" سناء يونس كانت الوحيدة التى تستطيع أن تجعل والدى يضحك وكان يعتز بها جداً، وتأثر جدا بوفاتها، ورغم أننا أخفينا عنه الخبر لفترة لكنه عرف، وكان هذا أحد أسباب حزنه فى نهاية حياته ومن أسباب اكتئابه ، ثم وفاة عبدالمنعم مدبولى وحريق شقته، مما أدى إلى زهده فى الحياة وتسبب فى وفاته"

وكان للفنانة سنناء يونس نصيب في السينما ، حيث قدمت أكثر من 40 فيلما، منها :" حمام الملاطيلي، جنون الشباب ، سري للغاية، حد السيف، الجوع، وشاركت سناء يونس مع المخرج يوسف شاهين في عدة أفلام من بينها : اليوم السادس، والمصير،الغضب، وكان آخر أفلامها فيلم حرب أطاليا مع أحمد السقا.

كما قدمت سناء يونس العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات ومنها : الوسية ، هى وغيرها، البشاير ، ألف ليلة وليلة ،الدم والنار، الحور العين، العميل 1001.

ورحلت الفنانة الكبيرة سناء يونس بعد رحلة معاناة مع المرض فى 20 مايو 2006 ، تاركة أعمالها الفنية شاهدة على موهبتها وباقية بعد رحيلها.