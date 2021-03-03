شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف خلال وصلة تمرينات رياضية من داخل الجيم .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب جورج وسوف والملقب من قبل عشاقه بسلطان الطرب متابعيه على موقع انستجرام بوصلة تمرينات صباحية من داخل الجيم مثلما ظهر خلال الفيديو الذى بدا فيه وهو يمارس التمرينات تحت شعار النشاط الصباحى كما علق على الفيديو.

وما إن نشر المطرب السورى جورج وسوف الفيديو عبر حسابه على موقع انستجرام، حتى شاركه متابعوه بتعليقات عديدة من عينة "يعطيك العافية والعمر والصحة"، "حبيبنا أبو وديع في انتظار مفاجآتك القادمة".



جورج وسوف

وجاء الفيديو الذى بدا فيه جورج وسوف حريصاً على ممارسة الرياضة، على أنغام أغنيته الشهيرة "ملكة جمال الروح".



جورج وسوف من التمرين

جدير بالذكر أن جورج وسوف هو واحد من أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى، ومن أشهر الأغنيات التى قدمها وحققت نجاحا مذهلا "اتأخرت كتير" و"بيحسدونى" و"الهوى سلطان" و"يوم الوداع" و"ليل العاشقين" و"لسه الدنيا بخير" و"دول مش حبايب"، وغيرهم الكثير من الغنيات التى يعشقها محبو عشاقى النجم الشهير.



جورج وسوف فى صورة أخرى

وكان سلطان الطرب جورج وسوف، كان أكد فى وقت سابق أهمية الالتزام بالقانون والإجراءات التي يتم وضعها للحصول على لقاحات كورونا وفق الفئات الأكثر أولوية للحصول على التطعيم، وظهر ذلك خلال تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، قائلاً فيها قبل أيام : "والله مش عيب الإنسان يلتزم بالقانون والإجراءات، أنا سجلت على المنصة وأنتظر من أكثر من شهر أنه يوصل دوري باللقاح، ما في حدا أحسن من حدا".