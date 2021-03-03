شكرا لقرائتكم خبر عن "كنز أسرار والده".. 13 عاما على وفاة المخرج ياسين إسماعيل ياسين.. "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ 13 لرحيل المخرج والفنان والكاتب ياسين إسماعيل ياسين والذى ولد فى الـ 21 من مارس 1949 وتوفى فى الـ 3 من مارس عام 2008 عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراعه مع مرض السرطان.

شارك ياسين تجربة التمثيل وكان عمره 9 سنوات مع والده الفنان إسماعيل ياسين فى فيلم إسماعيل ياسين فى البوليس الحربى عام 1958، إلا أن والده لم يكن يرغب فى أن يمتهن ياسين التمثيل فلم يشجعه على ذلك.



وفاة المخرج ياسين إسماعيل ياسين

التحق بمعهد السينما بالقاهرة لكنه لم يكمل الدراسة به واتجه إلى التأليف الدرامى فى السبعينات قبل أن يخرج أول أفلامه (اللعبة) عام 1978، كما كتب السيناريو والحوار لعشرين فيلما أخرجها ومعظمها ذو طابع بوليسى ومنها (امرأة بلا قلب) (بذور الشيطان) و(الشيطان يغني) و(تحت التهديد) و(المنتقمون و(القناص) و(أخى وصديقى سأقتلك).

رحل عن عالمنا بعد صراعه مع مرض السرطان قبل أن يكمل حلمه بكتابة مسلسل عن حياة والده الذى كان من شد المقربين منه حيث كان يعتبر ياسين هو كنز الأسرار الحقيقى لأكثر الفنانين العرب حضورا وهو الفنان إسماعيل ياسين.