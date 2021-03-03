شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار وبكاء رضوى الشربينى فى جنازة والدتها..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهارت الإعلامية رضوى الشربيني بالبكاء أثناء تشييع جثمان والدتها في مسجد السيدة نفيسة، والتي وافتها المنية أمس بعد إصابتها بفيروس كورونا ، ولم تتمالك رضوى الشربيني نفسها وانهارت فور رؤية جثمان والدتها، وحاول عدد من أقاربها وأصدقائها تهدئتها.

وأعلنت الإعلامية رضوى الشربينى، أمس وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض، حيث كتبت عبر حسابها "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم رضيت بقضائك يارب، أمى ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمى وأم ولادى، ويصبرنا على فراقك".

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى، أكدت منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين لها بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها، مغردة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "أمى بين ايد ربنا دلوقتى.. والأطباء عملوا اللى عليهم.. لكن أنا عندى يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".