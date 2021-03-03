شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يستعرض هدايا عيد ميلاده عبر منصات السوشيال ميديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النجم العالمي جاستين بيبر، هدايا عيد ميلاده التي استقبلها خلال الأيام الماضية، وشارك متابعيه وجمهوره عبر موقع انستجرام، بمجموعة صور وهويقوم بارتداء الملابس الجديدة التي استقبلها كهدايا في مناسبة عيد ميلاده الذى وافق أول أمس.

وظهربيبر في الصورالتي نشرها منذ قليل، وهو يرتدى ملابسه الجديدة، وسرعان ما استقبل عدد كبير من التعليقات والاعجابات على الصور التي نشرها.

وكانت قد احتفلت عارضة الأزياء العالمية هايلى بالدوين، بعيد ميلاد زوجها النجم العالمي جاستين بيبر، بمجموعة صور من ذكرياتهما التي جمعتهما سويًا، ورسالة حب أضافتها على المنشور الذى طرحته أول أمس عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وتغزلت بالدوين في زوجها النجم العالمي بمناسبة عيد ميلاده الـ27، وقالت "عام آخر معك من الحب، ننمو سويًا ونضحك معًا، عيد ميلاد سعيد، أنت الإنسان المفضل لدي وأنا ممتنة لكوني بجانبك".

وعلى جانب آخر، فإن ألبوم النجم العالمي جاستين بيبر الجديد سيصدر يوم 19مارس المقبل، وسيضم حوالى 16 أغنية متنوعة الأشكال، حيث سيتعاون مع عدد كبير من نجوم الموسيقي، أبرزهم دي جي خالد، الذى سبق وتعاون معه في أغانى سابقة، بالإضافة إلى كل من "بورنا بوى، وبيني بلانكو، وشانس ذا رابر، ودانيال سيزر، ودومينيك فيك، وجيفيون إيفانز"، وفقاً لتقارير أجنبية نقلتها صفحة الفن الشهيرة worldmusicawards.