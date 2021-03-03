شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب الكبير محمد الحلو يحتفل اليوم بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان محمد الحلو بعيد ميلاده، اليوم الاربعاء، حيث أنه من مواليد 3 مارس 1955، ويعد واحدا من أبرز المطربين على الساحة الغنائية، كما برع فى تقديم الأغاني الخاصة بمقدمات الأعمال الدرامية حصل على بكالوريوس معهد الموسيقي العربية.

بدأ حياته الفنية من خلال عمله بفرقة الموسيقى العربية، شارك في العديد من الأعمال الفنية سواء بالسينما أو التلفزيون أو المسرح ومنها مسرحية (لولي)، ومن أشهر أغانيه (عراف، آه، يا حبيبي كان زمان)، كما غنى مقدمات مسلسلات تلفزيونية عديدة من أشهرها "ليالي الحلمية، زيزينيا".

وأصدر محمد الحلو، أول ألبوم له بعنوان "عراف"، وبعد أن حقق الألبوم نجاحًا كبيرا أصدار العديد من الألبومات، ومن أبرز ألبوماته:" احبابنا، اشكرك، يا حبيبى"، ومن أشهر أغانيه:" يا بوى يا مصر، يا حبيبى كان زمان، اه اه ، صوت بلادى، فداكى الرح".