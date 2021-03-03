شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين أغنيتي بالألماني ترند في ألمانيا وصورت مسلسل بعنوان "شيك شاك شوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم سامو زين خلال ندوة الخليج 365 إنه قام بطرح أغنية باللغة الألمانية واحتلت الترند رقم 1 هناك، وقدم مسلسل بعنوان شيك شاك شوك عبارة عن 4 أجزاء في أمستردام وإيطاليا ولكن العمل توقف بسبب فيروس كورونا، لكنه حاليا يقوم بالتحضير لبرنامج أونلاين ينتمي لتلفزيون الواقع.

وكشف النجم سامو زين خلال ندوة الخليج 365 عن انفصاله عن زوجته المذيعة دينا صالح، وقال سامو زين إنه انفصل عن زوجته أم ابنه محمد، مضيفا أنه لن يتدخل أبدا في قرار أم ابنه الابتعاد عن الساحة الإعلامية وأنه داعم دائما للطرف الآخر في حياته.

وأشار سامو زين إلي أنه لم يحدد موعد الطلاق الرسمي بينه وبين أم ابنه ولكنه يعتبر تلك الفترة هي فترة استراحة للطرفين، مضيفا، "محدش عارف اللي جي فيه ايه بطمن على محمد ابني وبعتبره كل حياتي وانا ودينا أصدقاء جدا وفي تفاهم بينا وده واضح في طريقة انفصالنا".

واستكمل سامو زين، "حاليا مفيش حب في حياتي غير حب الناس هو ده اللي شغالني وبحاول اوزع طاقة إيجابية علي الناس من خلال الأغاني".

وفي سياق متصل طرح مؤخرا سامو زين أغنية جديدة بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى".. وغيرها.