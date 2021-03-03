شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ينتهى من تسجيل ابتهال دينى يطرح مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب والفنان بهاء سلطان، انتهاءه من تسجيل ابتهال دينى جديد، سوف يتم طرحه فى السادسة مساء اليوم، الأربعاء، وفقا لما أعلنه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "انتهيت من تسجيل ابتهال جديد".



بهاء سلطان

وبعد غياب استمر لعدة سنوات بسبب أزمة المطرب بهاء سلطان والمنتج نصرمحروس يعود سلطان إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد انتهاء كافة الخلافات بينهما، وهو ما كان له صدى كبير لدى محبى وجماهير بهاء سلطان الذين افتقدوا صوته طيلة سنوات الخلاف.

ولد بهاء سلطان عام 1972 بحدائق القبة، لأب مصرى وأم بحرينية وحصل على بكالوريوس التربية الموسيقية، التقى الفنان مصطفى كامل الذى قال عنه إنه سيغير من مفهوم الغناء العربى فى هذا الوقت، فعرفه على المنتج نصر محروس، حيث كانت بداية النجاح.



بهاء سلطان

قدم سلطان عددا من الألبومات الغنائية التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأولها "ياللى ماشي" عام 1999و"3 دقائق" و"قوم اقف" و"كان زمان" و"مالنا" وكان آخرها "بدعى يارب" عام 2014 .

تشكل عودة بهاء سلطان إلى الغناء مرة أخرى إثراء للساحة الغنائية لواحد من أهم نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، الذى ظل متربعا على سلم المجد الغنائى لأكثر من 20 عاما.