فيديو.. ماذا فعل الجمهور مع محمد إمام في الشارع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان محمد إمام، مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الجديد "النمر"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهر "إمام"، في الفيديو وهو محاط بعدد كبير من جمهوره الذي التف حوله وحرص على التقاط الصور معه في الشارع، وعلق الفنان على الفيديو قائلًا: "بالرغم اني معرفتش اصور المسلسل اليوم ده، بس دايما استقبالكم ليا بيسعدني جدًا، أغنية النمر أول ما بيظهر"، غناء نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوى، توكلنا على الله".

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام،هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من النجوم.