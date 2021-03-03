أول ظهور لـ خالد يوسف في مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

التقطت عدسات المصورين صورًا للمخرج الكبير خالد يوسف في أول ظهور له بمصر بعد غياب فترة طويلة قضاها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظهر "يوسف"، في الصور محاطًا بأهل بلدته خلال حضوره جنازة شقيقه صلاح التي أقيمت في كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وأعلن المخرج خالد يوسف عودته إلى مصر، لحضور جنازة شقيقه الراحل "صلاح"، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "قدري أن أعود إلى وطني وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي".

أضاف: "نشيع جثمان شقيقي الأربعاء عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة، أسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وكان خالد يوسف أعلن إصابته بكورونا يوم 31 يناير الماضي، وفي منتصف فبراير أعلن تعافيه، كما كشف عن إصابة شقيقه "صلاح" بالفيروس، وكتب: "دعواتكم أن تمر الحالة بسلام ودعواتكم لشقيقي التي ما زالت حالته حرجة".

وكان مصدر مُقرب من المخرج خالد يوسف، كشف لـ"الخليج 365" خلال الأيام الماضية، أنه يستعد للعودة إلى مصر بعد غياب دام أكثر من عامين قضاها خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي وابنتهما.

وأشار المصدر، إلى أن "يوسف" غير مطلوب على ذمة أي قضايا قضائية، ومن حقه العودة إلى وطنه في أي وقت، مضيفا أن "خالد" لم ينقطع يوما عن قضايا وطنه، وأنه قضى الأشهر الأخيرة في التجهيز لأكثر من مشروع سينمائي، ليستأنف نشاطه الفني عقب عودته إلى مصر.