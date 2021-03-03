وفاة ابنة الشاعر الكبير مأمون الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

اعلن الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، وفاة ابنة عمه السيدة عائشة مأمون، من خلال حسابه بموقع "فيس بوك".

وكتب "الشناوي": "انتقلت لرحاب الله تعالى قبل ساعات ابنة عمي السيدة الرائعة عائشة مأمون الشناوي".

وتعاون الشاعر الكبير مأمون الشناوي مع نجوم الطرب من بينهم أم كلثوم وَعَبَد الوهاب وفريد الأطرش.

من ناحية أخرى، أصدر طارق الشناوي مؤخرًا كتاب "وحيد حامد الفلاح الفصيح"، تنفيذًا لوصية الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل يناير الماضي، عن عمر يناهز 76 عاما.