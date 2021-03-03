دينا الشربيني تنشر فيديو عن الخيانة.. والجمهور: "ينفع كده يا هضبة؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة دينا الشربيني، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لها مع الفنان أحمد السعدني من مسلسلهما "زي الشمس" والذي عُرض في شهر رمضان 2019.

خلال المقطع الذي نشرته دينا الشربيني وعنونته بـ"لما الخيانة تيجي من أقرب ناس"؛ تظهر "نور" وهي تتحدث مع خطيبها "عمر" وتواجهه بخيانته لها مع شقيقتها "فريدة" (جسدت دورها الفنانة ريهام عبد الغفور)؛ وتخاطبه قائلةً: "عمر الكلام اللي فريدة بتقول ده مش حقيقي صح؟"، فيرد: "لا يا نور هي مبتكدبش"، فتعقب: "طيب ليه كدبت عليا وقولت لي إن أنت بتحبني؟ أنت وأختي! أختي حامل من خطيبي! ده إحنا ناقصلنا أسبوعين ونتجوز! بتضحك عليّا ليه؟".

وربط جمهور دينا الشربيني ما بين نشرها المشهد وانتهاء علاقتها بالنجم عمرو دياب، وتلقت الكثير من التعليقات حول ذلك، ومن بينها: "الخيانة وحشة أوي.. ينفع كده يا هضبة.. لشو عم تلمحي.. المشهد ده عظيم.. ربنا يعوضك أنتِ كسبتي حب كل الناس وهو خسر كتير من جمهوره ومحبينه وإن شاء الله عوضه قريب يارب.. ما عاش اللي يخونك عديها مهما كان وجعك هو اللي خسرك وخسر روحك الحلوة وحبك له وهيظل يدور على كمية الحب اللي أعطيتها له".

ومن بين تعليقات جمهور دينا الشربيني أيضا: "عمرو دياب بعد ما شاف الكومنتات بيقول الله وأنا مالي أنا يا لمبي.. وجعتي قلبي والله.. أنا والله عيطت وأنا بتفرج ودخلت مُت من الضحك على تعليقات البنات وهي بتدعي على عمرو إيه دخله في المشهد.. لو مش عمرو دياب كان هيبقى لسه مفيش حد يعرفك أصلا.. ربنا يجبر كسر قلبك.. بتلقحي على عمرو دياب فاهم فاهم.. قصدك إيه يا فنانة؟".

وجمعت علاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني منذ ديسمبر 2016، وطوال أربع سنوات كاملة لم يعلنا طبيعة علاقتهما، حتى ترددت الكثير من الأقاويل في ديسمبر 2020، حول انتهاء علاقة الهضبة بالفنانة الشابة، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما.

وفي 20 يناير الماضي، أكد الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، خبر انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، نقلا عن فنانين مقربين من الثنائي حاولوا تقريب وجهات النظر بينهما، ولكن لم يحدث توافق وانتهت علاقتهما.