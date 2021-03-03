ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة والدتها وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صورة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت أميرة على الصورة :"في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا أمي".

علقت الفنانة مي كساب على الصورة :"بإذن الله".

كما علقت الإعلامية إنجي علي :"وحشتينا قوي، الله يرحمها ويغفر لها".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".