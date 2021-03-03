"كل سنة وأنا بحبك" هكذا احتفل يوسف الشريف بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاد زوجته السيناريست إنجي علاء، أمس.

نشر "الشريف" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :"كل سنة وأنت طيبة يا أحلى زوجة في الدنيا، كل سنة وأنا بحبك، كل سنة وأنا فخور بيكي".

ردت إنجي علاء على تهنئة زوجها لها، :",انت طيب يا حبيبي، أنت اللي أحلى زوج في الدنيا، ربنا يخليك ليا".

يخوض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "كوفيد 25"، ويشارك في بطولة المسلسل بجانبه، النجوم: آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.

مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.