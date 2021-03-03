صور| إنجي المقدم:"الناس ناقدة رهيبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت "المقدم" في الصور بفستانًأ أنيقًا ، علقت :"الناس ناقدة رهيبة، بتحس إنك تحت الميكروسكوب دايمًأ ومتراقب".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة إنجي المقدم مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، علي قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.