مصطفى شوقي يكشف: "مشاجرة بسبب الأهلي والزمالك وراء طرح "ملطشة القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حل الفنان مصطفى شوقي، ضيفا على برنامج عيشها بإنرجي، مع وائل منصور ومنة عامر، عبر راديو إينرجي 92.1.
وخلال الحلقة تحدث عن الكثير من تفاصيل أغانيه التي حققت نجاحاً كبيراً، وتحدث في البداية عن وضعه خلال أزمة كورونا، وكشف إنه لا يعلم إذا كان أصيب بكورونا أم لا، خاصة إنه قبل اكتشاف الفيروس جاء للبعض نفس الأعراض المعروفة للإصابة بالفيروس
وتطرق الحوار للحديث عن التشبيه الذي يتم بينه وبين الكينج محمد منير وغيره من النجوم، قائلاً: "شيء يشرفني ويسعدني هذا دليل على استماع الجمهور لما أقدمه"، كاشفاً أن البعض قال له أن خليط في الشبه بين الفنان علي ربيع وبين لاعب منتخب مصر الكابتن محمد صلاح.
وعن الهجوم الذي تعرض له بسبب أغنية ضارب عليوي، قال إنه لا يعلم السبب وراء ذلك، ولكنه احتراما لرغبة وتعليقات الجمهور تم حذف الأغنية وتصوير بعض الأمور البسيطة بها مجدداً ليظهر في نسخته الأخيرة، قائلاً: "خطوة جريئةمن نصر محروس القيام بحذف الأغنية وإعادة بثها عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب لم تحدث قبل ذلك أبداً".
وعن كواليس تقديمه لأغنية ملطشة القلوب، قال: " أغنية وحشتوني كانت سيتم إطلاقها قبل ملطشة القلوب، ولكن بسبب شجار وقع بيني وبين أحد القائمين على أغنية وحشتوني بسبب مباراة الزمالك والأهلي تم تأجيل وحشتوني وخلال تلك الفترة قدمت لنصر محروس أغنية ملطشة القلوب وعلى الفور قبلت بتقديمها".
وكشف شوقي خلال اللقاء، سعادته بالتلحين لنجوم كبار من بينهم بهاء سلطان، شيرين عبدالوهاب، والكينج محمد منير.