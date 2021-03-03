مصطفى شوقي يكشف: "مشاجرة بسبب الأهلي والزمالك وراء طرح "ملطشة القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حل الفنان مصطفى شوقي، ضيفا على برنامج عيشها بإنرجي، مع وائل منصور ومنة عامر، عبر راديو إينرجي 92.1.

وخلال الحلقة تحدث عن الكثير من تفاصيل أغانيه التي حققت نجاحاً كبيراً، وتحدث في البداية عن وضعه خلال أزمة كورونا، وكشف إنه لا يعلم إذا كان أصيب بكورونا أم لا، خاصة إنه قبل اكتشاف الفيروس جاء للبعض نفس الأعراض المعروفة للإصابة بالفيروس

وتطرق الحوار للحديث عن التشبيه الذي يتم بينه وبين الكينج محمد منير وغيره من النجوم، قائلاً: "شيء يشرفني ويسعدني هذا دليل على استماع الجمهور لما أقدمه"، كاشفاً أن البعض قال له أن خليط في الشبه بين الفنان علي ربيع وبين لاعب منتخب مصر الكابتن محمد صلاح.

وعن الهجوم الذي تعرض له بسبب أغنية ضارب عليوي، قال إنه لا يعلم السبب وراء ذلك، ولكنه احتراما لرغبة وتعليقات الجمهور تم حذف الأغنية وتصوير بعض الأمور البسيطة بها مجدداً ليظهر في نسخته الأخيرة، قائلاً: "خطوة جريئةمن نصر محروس القيام بحذف الأغنية وإعادة بثها عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب لم تحدث قبل ذلك أبداً".

وعن كواليس تقديمه لأغنية ملطشة القلوب، قال: " أغنية وحشتوني كانت سيتم إطلاقها قبل ملطشة القلوب، ولكن بسبب شجار وقع بيني وبين أحد القائمين على أغنية وحشتوني بسبب مباراة الزمالك والأهلي تم تأجيل وحشتوني وخلال تلك الفترة قدمت لنصر محروس أغنية ملطشة القلوب وعلى الفور قبلت بتقديمها".

وكشف شوقي خلال اللقاء، سعادته بالتلحين لنجوم كبار من بينهم بهاء سلطان، شيرين عبدالوهاب، والكينج محمد منير.