"بعيد عن الفلاحي والصعيدي".. رأي نبيل الحلفاوي في أدوار عمر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن رأيه في أدوار الفنان الراحل عمر الشريف وخصوصًا أدوار "الفلاح، الصعيدي.

ورد "الحلفاوي" على سؤال متابع سأله :"إيه رأيك يا فنان في عمر الشريف في فيلم "المواطن مصري" في دور الفلاح العمدة؟

وقال في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" عمر الشريف كانت له أدوار مقنعة وناجحة في أفلام مثل "احنا التلامذة" "أيامنا الحلوة" "بداية ونهاية" حتى في "إشاعة حب" وكان رائعا في "نهر الحب".

وأوضح :"لكنه بعيد كل البعد عن أدوار الفلاح أو الصعيدي أو ابن البلد".

ورحل الفنان عمر الشريف في 10 يوليو عام 2015، بينما رحل المخرج الكبير يوسف شاهين 27 يوليو 2008.