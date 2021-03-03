فن ومشاهير

"بعيد عن الفلاحي والصعيدي".. رأي نبيل الحلفاوي في أدوار عمر الشريف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن رأيه في أدوار الفنان الراحل عمر الشريف وخصوصًا أدوار "الفلاح، الصعيدي.

ورد "الحلفاوي" على سؤال متابع سأله :"إيه رأيك يا فنان في عمر الشريف في فيلم "المواطن مصري" في دور الفلاح العمدة؟

وقال في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" عمر الشريف كانت له أدوار مقنعة وناجحة في أفلام مثل "احنا التلامذة" "أيامنا الحلوة" "بداية ونهاية" حتى في "إشاعة حب" وكان رائعا في "نهر الحب".

وأوضح :"لكنه بعيد كل البعد عن أدوار الفلاح أو الصعيدي أو ابن البلد".

ورحل الفنان عمر الشريف في 10 يوليو عام 2015، بينما رحل المخرج الكبير يوسف شاهين 27 يوليو 2008.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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