بعد تسريب بوستر برنامج “مريض نفسي” لـ رامز جلال … ام بي سي ترد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة خاصة ببرنامج الفنان المصري رامز جلال، الجديد، والذي ينتظر الجمهور عرضه خلال موسم رمضان 2021، بعنوان “رامز مريض نفسي”.

البوستر سبب انشقاقا على مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات كالتالى “ده أكيد فوتوشوب”، وعلق آخر “هو رامز مريض نفسي فعلا”، وأضاف آخر “مستنيين رد رامز أو أي حد عشان نتأكد”.

من جانبه، قال مصدر في قناة mbc، في تصريح مع موقع “في الفن”، إن “هذا البوستر مزيف وليس حقيقيا، وبالطبع ليس البوستر الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل”.