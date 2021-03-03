بالصور.. خالد يوسف يعود إلى مصر من "بوابة الموت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد المخرج المصري خالد يوسف إلى مصر، لتشييع جثمان شقيقه "صلاح" الذي وافته المنية الثلاثاء.

المخرج خالد يوسف تقدم الصفوف في صلاة الجنازة على شقيقه في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية في دلتا مصر، وعقب الصلاة شارك الأهالي في تشييع الجثمان، إلى مقابر الأسرة بإحدى قرى مدينة كفر شكر بالقليوبية.

وقال خالد يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدري أن أعود إلى وطني وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي، نشيّع جثمان شقيقي الأربعاء عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة.. أسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".



















