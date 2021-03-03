فن ومشاهير

بالصور.. رضوى الشربيني تنهار في جنازة والدتها

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انهارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني خلال تشييع جثمان والدتها من مسجد السيدة نفيسة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، ظهر الأربعاء.

كانت الإعلامية رضوى الشربيني أعلنت وفاة والدتها متأثرة بفيروس المستجد وكتبت عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، مضيفة: "ماتت من كنت أكرم من أجلها. أمي في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

رضوى الشربيني وأسرتها أصيبوا بفيروس كورونا منذ أيام إلا أن والدتها عانت من مضاعفات المرض، ودخلت في حالة صحية حرجة استلزمت وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا