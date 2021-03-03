بالصور.. رضوى الشربيني تنهار في جنازة والدتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انهارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني خلال تشييع جثمان والدتها من مسجد السيدة نفيسة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، ظهر الأربعاء.

كانت الإعلامية رضوى الشربيني أعلنت وفاة والدتها متأثرة بفيروس كورونا المستجد وكتبت عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، مضيفة: "ماتت من كنت أكرم من أجلها. أمي في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

رضوى الشربيني وأسرتها أصيبوا بفيروس كورونا منذ أيام إلا أن والدتها عانت من مضاعفات المرض، ودخلت في حالة صحية حرجة استلزمت وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.











