شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد سناء يونس.. بدأت من مسرح جامعة الإسكندرية واكتشفها فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة سناء يونس التي ولدت يوم 3 مارس 1942، ولدت في مدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

عملت سناء يونس بفرق المسرح الحرمنذ شبابها، وكانت من الفنانات المتميزات على خشبة المسرح الكوميدي، حين جاء اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية سك على بناتك وحالة حب وهالة حبيبتي.

وتحدثت سناء يونس فى فيديو قديم لها عن حب والدتها لها:" مرة روحت متأخرة الزقازيق ورجعت لقيت والدتى قالبه الدنيا عليا و الناس كلها بتدور عليا اتفكرونى مخطوفة والدتى قابلتنى بالسكينة و ازاى اتاخر كل ده فضيحة و بتهوشنى بالسكينة جات في أنفى و اتعورت من و ساعتها انفى كبرت".

و قدمت في السينما أكثر من 40 فيلما، بينها فيلم "حمام الملاطيلي" و"جنون الشباب" "سري للغاية"، "حد السيف" "اليوم السادس" "الجوع "اليوم السادس" و"المصير" و"الغضب" وكان آخر أفلامها فيلم حرب أطاليا مع أحمد السقا.

عملت سناء يونس، أيضا في الدراما التلفزيونية، وكانت أحد الوجوه المميزة ومن أعمالها التي عرضت قبل عامين مسلسل "الدم والنار" لسمير سيف ومن تاليف وحيد حامد.

عملت سناء يونس أيضا في الدراما التلفزيونية، وكانت أحد الوجوه المميزة في مسلسل "الدم والنار"، " بوابة الحلوانى"، " ليالى الحلمية"، " البشاير"، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "العميل 1001"، ورحلت عن عالمنا 20 مايو 2006 عن عمر ناهز 64 عاما بعد معاناة مع المرض.