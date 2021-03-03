شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا فى إيطاليا لتصوير "House of Gucci" بعد الإطمئنان على كلابها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية ليدى جاجا، في مدينة روما الإيطالية، وهى في كامل أناقتها أمام أحد الفنادق الشهيرة، وهو ما يعد الظهورالأول لها بعد اطمئنانها على كلابها وعودتهم الى المنزل من جديد بعد سرقتهم في لوس أنجلوس.

وظهرت النجمة صاحبة الـ34 عاما في الصور التي نشرتها صحيفة الديلى ميل البريطانية، وهى تخرج من الفندق متوجهة الى سيارتها وسط حراسة مشددة، مع التزامها بالإجراءات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا وارتدائها للكمامة الطبية.



ليدي جاجا فى روما

ووفقاً لبعض التقارير الإعلامية، فإن نجمة البوب متواجدة حالياً في إيطاليا، لاستكمال تصوير فيلمها المقبل House of Gucci الذي يسرد قصة حياة مؤسس الماركة العالمية في الموضة.



ليدي جاجا فى ايطاليا



ليدي جاجا امام فندقها فى روما

وكان متحدث باسم الشرطة في الولايات المتحدة، قد قال إنه تم تسليم كلبي المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي جاجا، إلى مركز شرطة في لوس أنجلوس، وتم "لم شملهما" مع المغنية، وكانت ليدى جاجا، قد عرضت مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة "البلدوغ الفرنسي"، بعد أن سرقا الأربعاء الماضى فى هوليوود.



كلاب النجمة ليدى جاجا

والكلبان اسمهما "كوجي وجوستاف"، وهما من فصيل "البولدوغ الفرنسي"، وحسب شرطة لوس أنجلوس، كان الضحية يسير مع الكلبين عندما أطلق عليه رجل مجهول النار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي في شارع نورث سييرا بونيتا، وقالت الشرطة إن الرجل الذي كان ينزه الكلبين نقل إلى المستشفى دون المزيد من التفاصيل.