شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والدة رضوى الشربينى إلى مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان والدة الإعلامية رضوى الشربيني إلى مسجد السيدة نفيسة وسط تجمع كبير من أقاربها وأصدقائها، لأداء صلاة الجنازة عليها، وتشييع الجثمان إلى مثواه الخير، والتي وافتها المنية أمس بعد إصابتها بفيروس كورونا

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربينى

وأعلنت الإعلامية رضوى الشربينى، أمس وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض، حيث كتبت عبر حسابها "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم رضيت بقضائك يارب، أمى ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمى وأم ولادى، ويصبرنا على فراقك".

رضوى الشربيني تطلب الدعاء لوالدتها

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى، أكدت منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين لها بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها، مغردة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "أمى بين ايد ربنا دلوقتى.. والأطباء عملوا اللى عليهم.. لكن أنا عندى يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".