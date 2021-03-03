شكرا لقرائتكم خبر عن لوك هيمسوورث يتحول لـ"Thor" بلحية مستعارة فى مسرحية ساخرة مع مات ديمون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر لوك هيمسوورث، الأخ الأكبر للنجم العالمي كريس هيمسوورث، وهو يرتدي ملابس شخصية "ثور – Thor" الشهيرة، التي يجسدها شقيقة منذ عشر سنوات، في مسرحية ساخرة بصحبه النجم العالمي مات ديمون.

وظهر الأخ الأكبر لكريس هيمسوورث، في الصور التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، وهو يرتدي ملابس ثور بالكامل، بينما ارتدي ديمون ملابس لوكي، لتجسيد مسرحية في منطقة ليتل باي، وبدا مثل شقيقة بشكل متقارب بعد ارتداءه شعر ولحيه مستعارين.



لوك هيمسوورث ومات ديمون

جسد كريس صاحب الـ37 عاما، شخصية ثور في سلسلة الأبطال الخارقين لمدة 10سنوات، لكن شقيقة تولى الدور مؤقتاً في 2017، حيث قام بتصوير مسرحية Asgardian.



لوك هيمسوورث ومات ديمون فى المسرحية الساخرة



لوك هيمسوورث ومات ديمون فى المسرحية الساخرة

وكشفت بعض التقاريرعن انضمام الممثلة العالمية جايمي ألكسندر إلى سلسلة Thor: Love and Thunder، على أن تلعب دور lady sif، التى لعبتها من قبل فى عام 2011، و2013، بـ أفلام thor، وبالتالى وصلت ألكسندرإلى استراليا، للاستعداد للتصرير.

وقد حددت مارفل موعد طرح الفيلم الجديد، حيث من المقرر أن يتم طرحه فى 6 مايو 2022، حسب موقع hollywoodreporter، مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير المتقطعة، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.