شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازى ينشر صورة يكشف فيها عن دوره وشخصية أحمد صيام فى مسلسل"ولاد ناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمود حجازى، صوره له مع الجمهور، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، من كواليس تصوير مسلسل "ولاد ناس"، الذى من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.



محمود حجازى مع احمد صيام

وظهر محمود حجازي، فى الصورة بجانب الفنان أحمد صيام، ليعلن أنه سيلعب دور والده فى المسلسل، حيث علق على الصور: "تانى مرة الأستاذ أحمد صيام يطلع أبويا.. أنا بدأت أفكر أتبناه".



محمود حجازى واحمد صيام

وكان الفنان أحمد صيام قد لعب دور والد محمود حجازى في مسسل "أبو العروسة"، وساهم ذلك في نجاح المسلسل، لحالة "الكيمياء" بين الفنانين، وانه كان يتمنى ان يصاحب نجلة، مشيرًا أنه لديه بنات ولم ينجب أبناء وأنه عوض ذلك.

ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

ويمثل العمل عودة قوية للأعمال الدرامية الاجتماعية فى أجواء من الإثارة والترقب ويلقى الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.