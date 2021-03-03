شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد تهنئ بابا ونيس بصورة:كل سنة وأنت فى صحة ونجاح ورسائل فن وإبداع لا ينتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة هدى هانى، التى أدت دور "جهاد" فى مسلسل يوميات ونيس بجميع أجزاءه، بطل المسلسل الفنان الكبير محمد صبحى، الذى يحتفل بعيد ميلاده الثالث والسبعين، اليوم الأربعاء، متمنية له عاما سعيدا لسنة مليئة بالصحة والنجاح والحب وإبداع لا ينتهى.



محمد صبحى مع هدى هانى

ونشرت هدى، صورة جمعتها بالفنان الكبير، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "أستاذى العزيز.. كل سنة وانت طيب فى صحة وسعادة ونجاح وحب ورسائل فن، وإبداع لا ينتهى".



هدى هانى

ويحتفل النجم محمد صبحى اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس بعيد ميلاده الـ73، ويعد صبحى واحداً من الفنانين الذين جعلوا لأنفسهم منهجاً مميزاً وسط جيله فى اختياره لأعماله الفنية، كما ترك بصمته فى المسرح، وحرصة الشديد على عدم خوضه لتجارب فنية غير محسوبة وبلا هدف، وهو ما جعله يتقدم الصفوف الأولى بين جيله فى فترة قصيرة.



محمد صبحى

عاش محمد صبحى طفولته فى حارة بمنطقة أرض شريف القريبة من شارع محمد على، الذى كان معروف بأنه شارع الفن، لاحتوائه على المسارح والسينمات، مما ساهم فى تعلقه بالفن وشغفه بالتمثيل.

تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز، مما أهله للعمل كمعيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس فرقة "ستوديو 80" المسرحية، وقدم من خلالها أعمالًا مميزه مع صديقه لينين الرملى، ونجح الثنائى لينين كاتبًا وصبحى ممثلاً ومخرجًا فى أغلب الأوقات فى تقديم مجموعة من أنجح المسرحيات هذه الفترة، مما جعل البعض يرى فيهما امتدادًا للثنائى نجيب الريحانى.

ولدى صبحى، مشروع مسرحى بعنوان "المسرح للجميع"، يسعى فيه لأن يصل المسرح لكل الأسر المصرية، حيث يعد هو الأقل فى سعر التذكر مقارنة بالفرق المسرحية الأخرى.