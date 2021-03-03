شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين:تزوجت أكثر من مرة وماليش في الخيانة وتفاهم الزوجين سر نجاح العلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النجم سامو زين خلال ندوة الخليج 365 : يعتبر نفسى رجل "مزواج جدا وماليش في الخيانة"، وأضاف سامو زين أنه مع الزواج ومع التفاهم بين الأزواج لأنه أساس نجاح أي علاقة زوجية، مشيرا إلي أنه تزوج أكثر من مرتين وأنه يخلص جدا لأي سيدة تكون في حياته.

وأضاف سامو زين خلال ندوة الخليج 365 أن علاقته بابنته اليكسندرا علاقة جيدة وأنها حاليا في عمر الـ 22 عاما، وأنه يتواصل دوما معها.

وأشار سامو زين إلي أنه يتبادل معها الأفكار ويحاول أن ينقل لها طاقة إيجابية وخبرات الحياة التي تعلمها، مؤكدا أنها تلعب التنس في لندن وتعزف علي البيانو ويعتبرها صديقة له.

ووجه سامو زين الشكر إلي والدتها لأنها ربتها علي الثقافة التي اتفق عليها معها، موضحا أن ابنته تعيش حياة مستقرة وأنه داعم لها في كل وقت.

وطرح مؤخرا سامو زين أغنية جديدة بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى".. وغيرها.