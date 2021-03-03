شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لـ روبى من كليب "أنا لو زعلانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت النجمة روبى من تصوير أغنية "أنا لو زعلانة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمى، وتوزيع أحمد إبراهيم، للمنتج وليد منصور، الذى يتولى إنتاج ألبوم روبى بالكامل.

و الكليب تم تصويره مابين شوارع بورسعيد ومنطقتى بورتو سعيد وبورتو فؤاد الساحليتين، وأخرج الكليب مصطفى عامر، مدير تصوير سيف الدين، ستايلست ندى خضر.



روبى

وتعود روبى الغناء بعد فترة غياب طويلة من خلال ألبوم "حتة تانية"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، ويضم الألبوم أيضا أغانى "حياتي" من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

كما يتضمن الألبوم أغانى "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو، وأغنية لم يستقر على اسمها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.