شكرا لقرائتكم خبر عن أسامه منير يعلن إصابة ابنه ناير بفيروس كورونا ويدخل الحجر المنزلى مع أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الإعلامي أسامه منير، تخوف جمهوره بعدما أعلن دخوله الحجر المنزلى مع أسرته بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث كتب فى تدوينه عبرحسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، "اعتذر عن تقديم حلقة اليوم من "أنا والنجوم وهواك".. حجر منزلى.. ربنا يعدي الأمور علي خير".



أسامة منير يعتذر عن تقديم حلقة "أنا والنجوم وهواك"

وبعد تدوينته، توالت الدعوات لأسامه بالشفاء بعدما ظن الجمهور إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن عاد وصحح الأمر فى تدوينه أخرى ليكشف أن المصاب هو ابنه ناير، حيث قال: "أنا اسف لعدم التوضيح ابني الصغير ناير هو اللى اتصاب، وأنا وكل الأسرة في الحجر المنزلى.. ألف شكر علي دعواتكم و بإذن الله خير".



اسامه منير يعلن اصابه نجله بفيروس كورونا

وكان أسامه منير، قد طرح منذ أيام أغنية جديدة بعد غياب سنوات، تحمل اسم "أنا" من كلماته وألحانه، وتوزيع روماني أمين وجون استيفان، كما صور مؤخرا حلقة من برنامج "لايت شو" مع المذيعة أميرة عدلى، والذى يذاع على قناة الحياة، وتحدث فيها عودته للغناء مرة أخرى من خلال أغنية "أنا" وكواليس أخرى في مشواره الإذاعى.

برنامج "لايت شو" يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، وتقدمه المذيعتان أميرة عدلى وآية غريانى، ويتضمن البرنامج عدة فقرات، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلاً عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.