شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى رجل أعمال يعادى أحمد زاهر فى "فارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم حسين فهمى تصوير مشاهده في فيلم "فارس" أمام أحمد زاهر والذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، ويجسد "فهمى" شخصية "رشيد السويفى" وهو رجل أعمال ثرى، ولكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية ويدخل في صراعات مع فارس – الشخصية التي يجسدها أحمد زاهر.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.



حسين فهمى واحمد زاهر

وكان آخر أفلام حسين فهمى، "الكويسين" عام 2018 وشارك في بطولته إلى جانب أحمد فهمى، أسماء أبو اليزيد، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى وعدد من ضيوف الشرف، وهو تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى.