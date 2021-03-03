صورة- النجم العالمي ذا روك يخضع للعلاج بـ”الحجامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك النجم العالمى دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، متابعيه بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشفت الصورة خضوع "ذا روك" لجلسة "حجامة"، في محاولة للحفاظ على جسده حسبما قال.

وعلق "ذا روك" على الصورة :"أول مرة، لكنني استمتعت بالعلاج".

أضاف :" أبحث دائمًا عن تقنيات جديدة للحفاظ على هذا الديناصور البالغ من العمر 250 مليون عام متوازنًا ومثاليًا ليس فقط مع كل إصاباتي السابقة ولكن مع أسرتي اليومية / العمل / التدريب / تكرار الجدول الزمني، كل هذا يؤدي إلى خسائر فادحة، لذا فإن كونك استباقيًا أمر بالغ الأهمية، نحن نحصل على جسد واحد فقط، لذلك علينا الاعتناء به".