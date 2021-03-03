فيديو نادر.."محمد الحلو" لماذا هاجمه "أنيس منصور" في بدايته و"فضحه" بعد النجاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزه:

من الهجوم عليه في بداياته كمطرب، إلى"فضحه" مع صعود اسهم نجاحه، تباينت علاقة الفنان محمد الحلو والكاتب والمفكر أنيس منصور.

ومع احتفالنا اليوم بعيد ميلاد الفنان محمد الحلو المولود في 3مارس 1955، نرصد هنا ماحدث بينه وبين الكاتب الراحل أنيس منصور، لماذا هاجمه؟ وكيف فضحه؟

الفنان محمد الحلو في لقاء تلفزيوني نادر مع الكاتب، قام بالرد على حملة صحفية قام بها "أنيس منصور" ضد المطربين الشباب في السبعينات، وقال: " المقال الواحد من أستاذ أنيس يعتبر حملة، وهناك كلمة "بتعصبني"، وهي "محدش أخد مكان عبد الحليم حافظ"، مفيش حد بياخد مكان حد"، أنا أغني من 4 سنوات بعيدا عن فترة المعهد، هل من المعقول أحل مكان من غنى أكثر من 25 سنة؟ "

وتابع:"حضرتك شايف الظروف، إحنا في مرحلة انتقالية، عبد الحليم عاش ومازال مستمر، أنا الحمدلله، الكثير من الناس بدأت تحبني، وقدمت أعمالي في الإذاعة والتليفزيون والسينما، ومن يغني في التلفزيون يسمعه من 5 إلى 6 مليون، والشاطر يتابع بموهبته، المهم تنمية الموهبة والمحافظة على الصحة".

الحلو الذي كان وقتها في بداية مشواره، طالب منصور بالدعم، وقال: "حضرتك لازم تقف بجوار المواهب الجديدة، إحنا نضيع في الرجلين".

وبعد نجاح الفنان محمد الحلو، كان على موعد مع "فضيحة" بسبب الكاتب الكبير،

وهو ما كشف عنه المطرب في لقاء تلفزيوني، وقال: " أنا بالفعل أحب التدخين، وبعد كشف الكاتب أنيس منصور عن ذلك، ومطالبته لي بالتوقف، كنت عندما أسير في الشوارع، أجد الناس تطالبني بالتوقف بعد أن فضحني الكاتب الكبير".