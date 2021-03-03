"ومن هي ابنة مديحة كامل.. بلية أم لوزة؟".. حمدي الوزير يكشف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان الكبير حمدي الوزير، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على فضائية "دي ام سي".

وقال "الوزير"، إنه عمل في جميع المسارح، مضيفًا: "كنت بحب المسرح جدًا وقعدت فيه كتير جدًا، الحمد لله عملت تاريخ تاج فوق راسي وهو الباقي ليا".

وأضاف: "أنا أصلا مهندس وأبحث عن المعرفة، دي موهبة ربنا أعطاها ليا وأنا دايمًا مشغول بالمعرفة دا مهم يكون عند كل فنان".

وأكمل: "أنا اشتغلت مع مخرجين عظماء زاي حسين عبدالقادر ومحمد خان، وعاطف الطيب".

وكشف "الوزير" عن الحقيقة التي يبحث عنها الجماهير ومحبي فيلم "العفاريت"، ومن هي ابنة مديحة كامل.. بلية أم لوزة؟.

ورد قائلًا: "ولا واحدة فيهم، ولا بلية ولا لوزة كانت بنت مديحة كامل، لكن المخرج ساب الخط مفتوح وده نوع من أنواع الفن أنك تسيب الناس تفكر".