إصابة نجل الفنان ماجد المصري بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:"

أعلن آدم المصرى، نجل الفنان ماجد المصرى، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كتب "آدم"، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"،:"إيجابي كورونا، أدعولي".

كتبت والدته، رانيا أبو النصر، عبر حسابها على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، :"سلامتك ياروح قلبي يارب تقوم لنا بالسلامة".

من ناحية أخرى يشارك الفنان ماجد المصري في فيلم "أهل الكهف" يشارك ببطولته كل من الفنان محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.