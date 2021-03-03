قبل طرحها.. كواليس تقديم محمد رمضان أغنية تحمل اسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أنا البطل اللي نفسك تقلده، أي حد في اللي بييجي باسكتوا، أصلا اللي قبليكوا بصباع واحد أتبثوا، رمضان.. بس مجرد اسم بيشتته"، بتلك الكلمات يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أحدث أغانيه اليوم الأربعاء، والتي أثارت الجدل بعد اتهامه بسرقتها من مغني المهرجانات"أبو أصالة".

وعن كواليس تقديم الأغنية، وتعديل اسمها إلى "رمضان"، تحدث مؤلف وملحن الأغنية كريم ناصر المعروف باسم "كلوشة"، في تصريح خاص لموقع الخليج 365"، وقال:"التعديل تم بعد اتفاق الفنان محمد رمضان على تقديمها، وقام إسلام شندي عضو فريق المدفعجيه بإضافة الاسم، وعدل الكلمات في بعض المقاطع مع المحافظة على الفكرة، والجمل الأساسية التي كتبتها".

وفيما يخص الأزمة التي أثارها "أبو أصالة"، قال،:" ماحدث بالضبط أنه من 3 سنوات اتصل بي المنتج خالد جمال، وطلب الحصول على تنازلات عن الأغنية، لطرحها ضمن ألبوم يقدمه "أبو أصالة"، ووافقت بصفتي كاتب الكلمات والملحن".

وتابع كالوشا ،:"من 3شهور أعاد المنتج الاتصال بي، وعرفت منه رغبة الفنان محمد رمضان في تقديم الأغنية وسألني عن موقفي، ورحبت جدا ، وأكدت له موافقتي، وقمت بتوقيع التنازلات الرسمية عنها ".

وتقول كلمات الأغنية،:"محتاج تشب وعمرك برضه ما هتطولني، مفيش مقارنة بينا عشان تكلمني، ياويلك يا إللي هتفكر تيجي تزاولني، أصلا اللي قبلك مين كان فيهم حملي، أنا البطل اللي نفسك تقلده، أي حد في اللي بييجي باسكتوا، أصلا اللي قبليكوا بصباع واحد أتبثوا، رمضان.. بس مجرد اسم بيشتته".