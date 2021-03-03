محمد رشاد ينعى والدة رضوى الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى المطرب محمد رشاد، والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي رحلت أمس الثلاثاء، متأثرة بفيروس كورونا.

وكتب "رشاد" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" البقاء لله ..الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويرزقها الجنة بلاحساب ولاسابق عذاب، ربنا يصبرك ويقويكي".

وفي أول تعليق للإعلامية رضوى الشربيني، كتبت، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، ادعولها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

وأصيبت والدة رضوى الشربيني، منتصف فبراير الماضي، بفيروس كورونا المستجد.

وطلبت رضوى الشربيني الدعاء لوالدتها في 24 فبراير الماضي، وغردت عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "أمي بين إيد ربنا دلوقتي، والأطباء عملوا اللي عليهم، لكن أنا عندي يقين إن رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم."