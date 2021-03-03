صور| هبة مجدي أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هبة مجدي صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "هبة" في الصور بإطلالة جذابة، حازت على إعجاب متابعيها.

وعرض للفنانة هبة مجدي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل"فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

كما تشارك هبة مجدي، في موسم رمضان المقبل بمسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.