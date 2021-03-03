بالفيديو: الاستحمام في شلالات مياه متجمدة… طقوس بوذية في اليابان!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - مارس - 2021 9:02 صباحًا

يقوم أتباع الديانة البوذية بطقوس خاصة “للعبادة” تشمل الذهاب إلى شلالات المياه المتجمدة والوقوف تحتها لتطهير الجسم والعقل.

ونشرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لمجموعة من أتباع الديانة البوذية يقومون بالاستحمام تحت شلالات المياه المتجمدة في اليابان.

وقالت الصحيفة إن “البوذيين يعتقدون أن الوقوف تحت شلالات المياه المتجمدة تنظف أجسامهم وعقولهم”.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الطقوس التأملية تمتد لنحو قرن من الزمان ويطلق عليها “تاكيغيو”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.