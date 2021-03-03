شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجمع أحمد السقا ومى عمر فى "نسل الأغراب" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجم أحمد السقا بالنجمة مى عمر مجدداً فى دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، حيث يقدم الثنائى الدراما الصعيدية مرة أخرى بعد مسلسل "ولد الغلابة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، ولكن هذا العام تقدم مى شخصية صعيدية عكس ولد الغلابة التى جسدت شخصية فتاة قاهرية تجبرها الظروف على الزواج والإقامة فى الصعيد.

ويجسد أحمد السقا شخصية "غريب" بينما تظهر مى عمر فى دور"جليلة" وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالصعوبات، حيث تشهد الأحداث العديد من التطورات التى تواجه الثنائى ما بين صراعات عائلية وغيرها من الأمور، ليكون "نسل الأغراب" العمل الثانى الذى يظهر فيه الثنائى أحمد السقا ومى عمر وبينهما قصة حب بعد "ولد الغلابة"

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وحققت مى عمر نجاحاً كبيراً فى الأسابيع الماضية من خلال مسلسل "لؤلؤ" الذى تم عرضه على قناة ON، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.