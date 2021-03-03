شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير الموسم الثانى من مسلسل "ونسنى" لبعد رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررالقائمون على مسلسل "ونسنى" تأجيل تصويرالموسم الثانى من العمل لما بعد شهر رمضان المقبل، بناءً على طلب القناة المتعاقدة على عرضه، حيث كان مخطط بدء التصويره في شهر ينايرالماضى وعرضه في رمضان 2021، ولكن اكتمال خريطة القناة المتعاقدة على عرضه جعل صناع يؤجلون تصويره لما بعد الشهر الكريم.

وقام ببطولة الموسم الأول من ونسني، كل من أحمد سلطان، وحازم إيهاب، ومحمود الليثي، وسارة درزاوي، وبسنت شوقي، وهنا غنيم، وعبير منير، وأسامة عبد الله، مع ظهور خاص للنجوم حنان سليمان، وسامي مغاوري، وماجد المصري، وهو من إنتاج حسن عسيري، وسيناريو وحوار تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.

وتدور أحداث المسلسل حول عدد من الشباب يقوموا بعمل مشروع لهم، وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني، وهدفه مساعدة من يشعر بالوحدة، وفي كل حلقة تكون هناك مهمة يخرج فيها أحد أفراد الشركة أو أكثر، وتكون مهمته أن يونس العميل بشتى الطرق لكي يحصل على تقييم عالي.