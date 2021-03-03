شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة الإعلامية رضوي الشربيني من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الإعلامية رضوي الشربيني، موعد تشييع جثمان والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشر عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك لتعلن عن موعد ومكان الجنازة، حيث قالت: "(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. ماتت من كنت أكرم من اجلها، أمى فىً ذمة الله، وإنا لله وإنا اليه راجعون، برجاء الدعاء و قراءة الفاتحه، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية".



منشور رضوي الشربيني

وأعلنت الإعلامية رضوى الشربينى، وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض، حيث كتبت عبر حسابها "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم رضيت بقضائك يارب، أمى ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمى وأم ولادى، ويصبرنا على فراقك".

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى، أكدت منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين لها بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها، مغردة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "أمى بين ايد ربنا دلوقتى.. والأطباء عملوا اللى عليهم.. لكن أنا عندى يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".