4 مارس.. هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا على المسرح الثقافي الروسي ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي، يوم 4 مارس الجاري، على المسرح الثقافي الروسي ببورسعيد.

ونشر "شاكر" بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "انتظروني في حفل جديد يوم الخميس المقبل 4 مارس، الساعة 8 مساءًا على المسرح الثقافي الروسي في دار الأوبرا المصرية، ببورسعيد".

وطرح هاني شاكر كليب "بقالي كتير" مع الفنانة اللبنانية كارول سماحة، إذ دمجت المخرجة بتول عرفة قصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، وللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر.

كليب "بقالي كتير " للفنان هاني شاكر من كلمات إيهاب أبو زيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.