صور| علا رشدي تهنئ نجلها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة علا رشدي نجلها "آدم" بعيد ميلاده الموافق 2 مارس.

ونشرت علا صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يحميك يارب من كل شر وتعمل كل اللي نفسك فيه وأشوفك مهندس قد الدنيا".

يذكر أن الفنانة علا رشدي شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "بـ 100 وش" وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.