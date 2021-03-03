محمد الفلاح - نظام جديد من ساوند كلاود يدعم الفنانين ماليا.. سابقة عالمية

الأربعاء 3 مارس 2021

أعلنت منصة "ساوند كلاود" الموسيقية أنها ستطلق نظاما جديدا يقوم على دفع أموال للفنانين بالاستناد إلى مدة الاستماع لمقطوعاتهم.



وقالت المنصة التي تتيح للفنانين تعريف المستخدمين بمقطوعاتهم، إن تلك الخطوة تمثل سابقة عالمية.

وتعمل منصات البث التدفقي الموسيقية حاليا، بينها سبوتيفاي وديزر، على أساس اشتراك شهري يصل إلى 12 دولارا شهريا يصب جزء كبير منه لحساب الفنانين الذين تحصد أعمالهم النسبة الأعلى من الاستماع من المشتركين عموماً.

ويواجه هذا النظام انتقادات من الفنانين، وهو يتعارض مع النموذج النظري القائم على عدد الاستماعات الفردية للمشتركين.

وبصورة ملموسة، يشجع النظام النجوم الكبار من أمثال درايك وأريانا جراندي على حساب الفنانين الأقل انتشارا.

وستعيد منصة "ساوند كلاود" الألمانية النظر في هذا النظام، إذ ستطلق اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل المقبل للفنانين الذين يقدمون أعمالهم عبر خدماتها، نظاما آخر يوفر لهم أموالا بالاستناد إلى المدة الإجمالية للاستماعات من محبيهم.

وقال المدير العام لـ"ساوند كلاود" مايكل فايسمان لوكالة الأنباء الفرنسية: "هذا طلب يتكرر منذ سنوات في القطاع. نحن سعداء لأننا أول من يقدم هذا الابتكار لدعم الفنانين".

وفي المحصلة، ستوفر هذه الخطوة أموالا "لحوالي 100 ألف فنان مستقل" في العالم، من خلال نظام وصفته المنصة بأنه أكثر "عدالة" و"إنصافا" ومن شأنه في نهاية المطاف الترويج لتنوع موسيقي أكبر.

وتعد منصة "ساوند كلاود" التي أسست سنة 2007، أكثر من 250 مليون عمل موسيقي لثلاثين مليون فنان في 190 بلدا.