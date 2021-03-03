شكرا لقرائتكم خبر عن مريم البحراوي جوكر في "اللوكاندة" وتنتظر "آل هارون" في السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة مريم البحراوي في بطولة "اللوكاندة" أمام أشرف عبدالباقي وتقوم بأكثر من شخصية "جوكر" ما بين الفلاحة والصعيدية والمجنونة والخليجية وقالت لليوم السابع: التجربة مع أشرف عبدالباقي في "اللوكاندة" مختلفة عن مسرح مصر فهو سيت كوم مسرحي فالحدث مختلف ومتغير ولكن الشخصيات ثابتة وأنا أقدم أكثر من شخصية.



مريم البحراوي

وأضافت: كما أنني سأشارك في فيلم "آل هارون" وأقدم شخصية "أمينة" والفيلم ينتمي لنوعية الأكشن والإثارة وهو من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم منذر رياحنة، أحمد وفيق، عبير صبري، ايهاب فهمي، محمد عز، احمد عبد الله محمود، هاجر الشرنوبي، حمدي هيكل، يارا نور الدين، ويضم العمل أيضا مجموعة من ضيوف الشرف، سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

"اللوكاندة" عبارة عن سلسلة من المسرحيات المتصلة المنفصلة، تدور أحداثها بين أبطال العمل، وهم: أشرف عبدالباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، على حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني ، والمسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمود سامي، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي.