محمد الفلاح - وفاة والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني متأثرة بكورونا

الأربعاء 3 مارس 2021

رحلت عن عالمنا، الثلاثاء، السيدة هالة أنور، والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.



وأعلنت وفاة رضوى الشربيني، السيدة جيلان عاصم، ابنة شقيقة والدة الإعلامية المصرية من خلال منشور لها عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، بنشر صورة مدون عليها آية قرآنية وعلقت قائلًة: ”خالتي في ذمة الله“.

يأتي هذا بعدما تدهورت حالة والدة رضوى الشربيني، خلال الساعات الماضية خلال تواجدها في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بعزل مصابي كورونا، حيث كانت على جهاز التنفس الصناعي.

ومن المنتظر أن تعلن أسرة الفقيدة خلال الساعات القادمة عن موعد تشييع الجثمان ودفنها.

يُذكر أن رضوى الشربيني كانت قد ناشدت قبل أيام جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة.