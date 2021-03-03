نانسي عجرم تطرح جديدها "ما تحكم ع حدا"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن طرح أغنية شارة مسلسل "راحوا" المقرر عرضه في رمضان 2021، وتحمل عنوان "ما تحكم عحدا" وذلك عبر حسابها على الإنستغرام.

حيث نشرت صورة للإعلان الترويجي للأغنية التي كتب كلماتها الشاعر الغنائي اللبناني منير بو عساف، ولحنها شقيقها نبيل عجرم، ووزعها باسم رزق، وأخرجها نديم مهنا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مسلسل “راحوا “هو من كتابة كلوديا مرشليان وإنتاج وإخراج نديم مهنا ويضم مجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين وهم: كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، جوزف بو نصار، نهلا داوود، ألكو داوود، ختام اللحام، رندة كعدي، أنطوانيت عقيقي، تانيا فخري، شربل زيادة، جان دكاش وسواهم من النجوم.