شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة على التوالى مجدى فكرى أمام ياسر جلال فى "ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مؤخراً الفنان مجدى فكرى لأسرة مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال، والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، ليكون العمل الثالث على التوالى الذى يشارك فيه فكرى مع ياسر جلال بعد مسلسلى "الفتوة" فى رمضان الماضى، و"لمس أكتاف" الذى تم عرضه فى رمضان قبل الماضى.

مسلسل "ضل راجل"تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح ويشارك فى بطولته نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أميرة العايدى، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، أحمد منير، عصام السقا، محمد يسرى، رباب ممتاز، لمى كتت، وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية.

يذكر أن الفنان مجدى فكرى شارك فى مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة وأحمد العوضى وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، والذى فى شهر رمضان الماضى، وجسد شخصية التكفيرى "أبو دعاء".

وكان آخرأعمال مجدى فكرى مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال وبطولة مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.